Memur ve emeklilere refah payı verilecek mi?

Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı. Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 3.18 oranında artış oldu, yıllık olarak da yüzde 70’e yakınsadı diyebiliriz. Mayıs ayında pik yapması beklenen bir enflasyon vardı. Enflasyonun yüzde 70 ile 75 arasında pik yapması bekleniyor.