Memur ve emeklilere refah payı verilecek mi?
Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece geride sadece mayıs ve haziran aylarının enflasyon verisi kaldı. Peki açıklanan son verilere göre emekli maaşlarıyla ilgili konuşulan zam oranı ne? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur emeklilerinin zammı SSK ve Bağkur ile eşitlenir mi? İşte detaylar...
Önceki dönemlerde memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zamları eşitlenmişti. Temmuz ayında maaş zamları yeniden eşitlenir mi, yoksa memur emeklileri toplu sözleşme ve enflasyon üzerinden mi değerlendirilecek?
Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıkladı. Bayram, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“TÜİK nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 3.18 oranında artış oldu, yıllık olarak da yüzde 70’e yakınsadı diyebiliriz. Mayıs ayında pik yapması beklenen bir enflasyon vardı. Enflasyonun yüzde 70 ile 75 arasında pik yapması bekleniyor.
Aylık enflasyon yüzde 3.18 ile bir miktar yüksek geldi. Piyasada ortalama beklenti ise 3.22 seviyesindeydi. Bu beklentinin altında geldi ancak enflasyonla mücadele için aylık enflasyonun yüzde 3’ün altına inmesi gerekmektedir. Yılın ikinci yarsından itibaren dezenflasyonist süreç başlayacak diyebiliriz.
4 aylık enflasyon ile beraber emeklilere enflasyon farkı yüzde 18.72 olarak ortaya çıkmış oldu. Burada mayıs ve haziran aylarının enflasyon farkları yok. Mayıs ve haziranda da aylık yüzde 3’lük artışlar olursa tam olarak yüzde 25’lik enflasyon farkı doğacaktır.