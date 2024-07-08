Memur ve emeklilere zam farkları ne zaman ödenecek? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?
Memur ve emeklilerin temmuz ayı zamları belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam alacakken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 24.73 olacak. Peki maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli ve memurun yeni dönem zamlı maaşları belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24.73, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı.
Memurlar her ayın 15’inde maaşlarını alıyorlar. O nedenle temmuz ayında 14 günlük bir fark olacak.
Peki memur ve memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yeni zamlı maaşlarını ne zaman alacaklar? En düşük emekli aylığına bir düzenleme olacak mı?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:
“Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,64 olarak açıklandı. 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisi yüzde 24,73 olarak belirlendi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklar netleşmiş oldu. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 19,31 olarak gerçekleşmiş oldu.