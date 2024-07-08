Memur ve emeklilere zam farkları ne zaman ödenecek? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar?

Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, şunları söyledi:

“Haziran ayı enflasyon verisi yüzde 1,64 olarak açıklandı. 2024 yılının ilk yarıyıl enflasyon verisi yüzde 24,73 olarak belirlendi ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaş farklar netleşmiş oldu. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 19,31 olarak gerçekleşmiş oldu.