Memur ve emeklinim gözü Temmuz zammında: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar

MEMUR MAAŞLARINA YILDA 2 KEZ ZAM GELİYOR

Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaş zammı enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam Temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak. 6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrildi.