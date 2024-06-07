Memur ve emeklinim gözü Temmuz zammında: Kim, ne kadar zam alacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar
Memur ve emeklinin gözü Temmuz'da yapılacak zam oranlarına çevrildi. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli ve memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye sadece son bir veri kalırken memur maaş zammı da hesaplandı. Meslek meslek memur zammı ne olacak? İşte hesaplamalar...
Polis, doktor, öğretmen, hemşire maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. Peki, Temmuz zammı ile en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
MEMUR MAAŞLARINA YILDA 2 KEZ ZAM GELİYOR
Memurlar, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaş zammı enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam Temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak. 6 milyonu aşkın memurun maaşı Temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrildi.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?
Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Böylece milyonlarca kişi gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.