Memur ve emeklinin maaş zammı ne olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaşlar
16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli başta olmak üzere milyonlarca kişinin gözü 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine çevirdi. Kasım enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Ocak 2025'e ilişkin maaş ve ücret zamları da netleşmeye başladı. Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı kasım ayı enflasyonunu yüzde 2.24 olarak açıklamasıyla birlikte ilk beş aylık enflasyon oranına göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 14.57, memur ve memur emeklileri ise yüzde 10.41 oranında zam alacak.
Buna göre, 12 bin 500 TL alan bir SGK veya BAĞ-KUR emeklisinin eline 14 bin 321 TL geçmiş olacak. En düşük memur aylığı ise 43 bin 283, en düşük memur emekli aylığı da 19 bin 837 TL'ye çıkacak.
16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli başta olmak üzere milyonlarca kişi, gözünü 3 Ocak^ta açıklanacak enflasyon oranına çevirdi. Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor.