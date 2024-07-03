Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu: İşte en düşük memur maaşı ve yeni zamlı maaşlar
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Memur ve memur emeklileri yılın ikinci 6 ayı için yüzde 19,31, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam alacak. Zamla birlikte 9/1 dereceli en düşük memur maaşı 40 bin 842 liraya yükseldi.
Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammı netleşti.
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Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamı yüzde 24,73 olarak belirlendi.
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İŞÇİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 ayda bir enflasyon kadar zam alıyor. Bu kapsamdaki emekliler şimdiden yüzde 24,73 oranında zam alacak.
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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri için zam hesabı ise farklı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı alıyor.
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