Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Uzman isim yeni yıl için tahmini zam oranını açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam beklentisiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, Orta Vadeli Program’a (OVP) dayanarak yeni yıl için tahmini zam oranını açıkladı. Peki, memur ve emekli maaşlarına 2024'te ne kadar zam yapılacak?
Memur ve memur emeklileri için zam dönemi yaklaşıyor! Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılan, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının belirleyici olduğu maaş artışlarına dair tahminler arka arkaya gelmeye başladı. Zam pazarlığının başlamasına az bir süre kala, kritik veriler de netleşmeye başladı.
Son verilere göre, memur ve emekliler için zam oranını etkileyecek 3 aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak belirlendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, OVP'nin yüzde 41,5'lik enflasyon tahminin gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklisinin yaklaşık yüzde 9,46 oranında alacağını bildirdi.
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin aksine memur ve memur emeklilerinin sadece enflasyon oranıyla değil toplu sözleşme anlaşmasına bağlı olarak zam aldığını hatırlattı.