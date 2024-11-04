Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! Uzman isim yeni yıl için tahmini zam oranını açıkladı

Memur ve memur emeklileri için zam dönemi yaklaşıyor! Ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez yapılan, enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranlarının belirleyici olduğu maaş artışlarına dair tahminler arka arkaya gelmeye başladı. Zam pazarlığının başlamasına az bir süre kala, kritik veriler de netleşmeye başladı.