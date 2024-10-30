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  4. Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar

Yıl sonuna yaklaşıldıkça gözler maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücretlinin yanı sıra memur ve emekliler de zam oranlarını merakla bekliyor. Zamlarla ilgili tahminler de peş peşe gelmeye başladı. İşte memur ve emekli maaş zammı için konuşulan rakamlar...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar - Sayfa 1

Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gözü maaş zamları için ocak ayına çevrildi.

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Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar - Sayfa 2

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.

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Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar - Sayfa 3

Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı.

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Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar - Sayfa 4

Temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi.

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