Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Zam oranı netleşiyor: İşte masadaki rakamlar
Yıl sonuna yaklaşıldıkça gözler maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücretlinin yanı sıra memur ve emekliler de zam oranlarını merakla bekliyor. Zamlarla ilgili tahminler de peş peşe gelmeye başladı. İşte memur ve emekli maaş zammı için konuşulan rakamlar...
Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin gözü maaş zamları için ocak ayına çevrildi.
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Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.
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Eylül ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı.
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Temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi.
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