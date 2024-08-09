Memur ve emekliye ocakta ne kadar zam var? İşte Merkez'in enflasyon tahminine göre zam senaryoları
Merkez Bankası, yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahminini değiştirmedi. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı ocak ayında memur maaşları ile emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? İşte yanıtı...
Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmedi. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 2025 yılı ocak ayında memur maaşları ile emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, milyonlarca emekli ve çalışanın merak ettiği olası ocak ayı maaş zamlarını hesapladı. İşte senaryolar...
"Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı itibarıyla 7 aylık enflasyonu yüzde 28,76 olarak açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından açıklanan üçüncü enflasyon raporunda ise yıl sonu enflasyonu önceki raporda olduğu gibi orta noktası yüzde 38 olmak üzere yüzde 34 ile yüzde 42 aralığında bekleniyor. Karahan, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı olarak gerileyeceğini söyledi.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, bir soruyu cevaplarken enflasyon tahmininden ne anlamak gerektiğini şöyle anlattı:
“Tahmin ile ara hedef ayrıştırmasını iyi yapmak lazım. Biz nokta atış yapmıyoruz. Tahminlerimizde şunu kullanıyoruz. Bir orta nokta üzerinden tanımlanmış olan tahmin aralığı üzerinden yürüyoruz. O aralıkta kaldığımız sürece ‘tamamız’ diyoruz ama orta noktayı zorluyoruz. Gidemeyebiliriz ama orta noktayı zorlayarak bandın içinde kalıyoruz zaten.”
Raporda ise temmuz ayında yıllık enflasyonun, önceki raporda tahmin edilen orta noktanın bir miktar üzerinde gerçekleştiği vurgulandı.