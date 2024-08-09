Memur ve emekliye ocakta ne kadar zam var? İşte Merkez'in enflasyon tahminine göre zam senaryoları

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, bir soruyu cevaplarken enflasyon tahmininden ne anlamak gerektiğini şöyle anlattı:

“Tahmin ile ara hedef ayrıştırmasını iyi yapmak lazım. Biz nokta atış yapmıyoruz. Tahminlerimizde şunu kullanıyoruz. Bir orta nokta üzerinden tanımlanmış olan tahmin aralığı üzerinden yürüyoruz. O aralıkta kaldığımız sürece ‘tamamız’ diyoruz ama orta noktayı zorluyoruz. Gidemeyebiliriz ama orta noktayı zorlayarak bandın içinde kalıyoruz zaten.”