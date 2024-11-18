Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi
Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki emeklilere refah payı verilecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine kötü haberi verdi.
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır" diyen SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde bugünkü yazısında geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında güncelleme yapıldığını hatırlattı.
Karakaş, "Aynı aydan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak %24,73 oranında güncellenmiştir" diye yazdı.
"Temmuz ayında memur ve memur emeklileri sırf toplu sözleşmeye tabi olmaları nedeniyle enflasyonun 5,42 altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalarak mağdur olmuşlardır" diye vurgulayan Karakaş, özellikle memur emeklilerinin yeni yılda zamlı maaşlarını merak ettiklerini belirtti.