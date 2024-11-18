  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi

Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki emeklilere refah payı verilecek mi? SGK uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine kötü haberi verdi.

Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi - Sayfa 1

Yılın son günlerinde milyonlarca emekli, memur ve işçi zam oranlarını merak ediyor.

1 | 10
Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi - Sayfa 2

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır" diyen SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde bugünkü yazısında geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında güncelleme yapıldığını hatırlattı.

Karakaş, "Aynı aydan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak %24,73 oranında güncellenmiştir" diye yazdı.

2 | 10
Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi - Sayfa 3


"Temmuz ayında memur ve memur emeklileri sırf toplu sözleşmeye tabi olmaları nedeniyle enflasyonun 5,42 altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalarak mağdur olmuşlardır" diye vurgulayan Karakaş, özellikle memur emeklilerinin yeni yılda zamlı maaşlarını merak ettiklerini belirtti.

3 | 10
Memur ve emekliye 'refah payı' verilecek mi? SGK uzmanı kötü haberi verdi - Sayfa 4

Karakaş, yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Temmuz + ağustos+ eylül ve ekim ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %12,07 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece kasım ve aralık aylarına ilişkin 2 aylık enflasyon verileri kalmıştır.

4 | 10