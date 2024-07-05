Memur ve işçinin maaş zammı nasıl hesaplanıyor? İşte işçi ve memurun maaş zammı formülü

Memur maaşları ve kamu işçilerinin ücretleri toplu sözleşme ile belirleniyor. Enflasyonun toplu sözleşme zam oranını aşması halinde hesaplanan enflasyon farkı bir sonraki 6 aylık dönemin maaş zammına ekleniyor. Enflasyon farkı ve yeni dönemin maaş zammı memurlarda "bölme – çarpma" formülüyle, kamu işçilerinde ise "çıkarma – toplama" formülüyle ile yapılıyor. Bazı dönemlerde iki formül arasında farklı zam oranları çıkıyor. Peki hangi formül doğru? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur ve kamu işçilerinin maaş zammı hesabında kullanılan formüller arasındaki farkı yazdı.