Memur ve işçinin maaş zammı nasıl hesaplanıyor? İşte işçi ve memurun maaş zammı formülü
Memur ve kamu işçilerinin maaş zammı nasıl hesaplanıyor? Maaş zammında hangi formül kullanılıyor? İşte detaylar..
Memur maaşları ve kamu işçilerinin ücretleri toplu sözleşme ile belirleniyor. Enflasyonun toplu sözleşme zam oranını aşması halinde hesaplanan enflasyon farkı bir sonraki 6 aylık dönemin maaş zammına ekleniyor. Enflasyon farkı ve yeni dönemin maaş zammı memurlarda "bölme – çarpma" formülüyle, kamu işçilerinde ise "çıkarma – toplama" formülüyle ile yapılıyor. Bazı dönemlerde iki formül arasında farklı zam oranları çıkıyor. Peki hangi formül doğru? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur ve kamu işçilerinin maaş zammı hesabında kullanılan formüller arasındaki farkı yazdı.
Memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde yapılan artışlar iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmeyle belirleniyor. Maaş ve ücretler 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa, bir sonraki dönemin zammı hesaplanırken önce enflasyon farkı bulunuyor, daha sonra enflasyon farkının üzerine toplu sözleşme zammı uygulanıyor.
MEMUR MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Memur maaş zamları belirlenirken enflasyon farkı bölme işlemi yapılarak hesaplanıyor. Çıkan sayı da yeni dönemin toplu sözleşme zam oranıyla çarpılıyor.
KAMU İŞÇİLERİNİN MAAŞ ZAMLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Kamu işçilerinin maaş zamları belirlenirken enflasyon farkı çıkarma işlemi yapılarak hesaplanıyor. Çıkan sayı ise yeni dönemin toplu sözleşme zam oranıyla toplanıyor.