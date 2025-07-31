Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ankara'daki toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. 1 ay sürecek toplantılarda 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek. Peki kim ne istedi, zamlar ne olacak? İşte detaylar...
Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon emekli memur için önemli bir dönem de başladı. Memur ve memur emeklilerinin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları, sosyal ve mali hakları toplu sözleşme görüşmelerinde kesinleşecek.
Bunun için sendikalar ile hükümet arasında pazarlıklar başladı.
Peki bu görüşmelerde kim ne istiyor? Memurlar hangi haklara kavuşacak? Emeklilerin istekleri neler? İşte tüm detaylar...
Toplu sözleşme görüşmeleri kimleri ilgilendiriyor?
İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sendika üyesi olsun ya da olmasın tüm kamu görevlilerini ve emekli memurları ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi direkt ilgilendirirken çıkacak kararlar aileleriyle 30 milyon insanı etkileyecek.