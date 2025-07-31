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Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Ankara'daki toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. 1 ay sürecek toplantılarda 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek. Peki kim ne istedi, zamlar ne olacak? İşte detaylar...

Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek - Sayfa 1

Ağustos ayı ile birlikte yaklaşık 5 milyon kamu görevlisi ve 3 milyon emekli memur için önemli bir dönem de başladı. Memur ve memur emeklilerinin 2 yıl boyunca alacakları zam oranları, sosyal ve mali hakları toplu sözleşme görüşmelerinde kesinleşecek.

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Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek - Sayfa 2

Bunun için sendikalar ile hükümet arasında pazarlıklar başladı.

Peki bu görüşmelerde kim ne istiyor? Memurlar hangi haklara kavuşacak? Emeklilerin istekleri neler? İşte tüm detaylar...

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Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek - Sayfa 3

Toplu sözleşme görüşmeleri kimleri ilgilendiriyor?

İki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sendika üyesi olsun ya da olmasın tüm kamu görevlilerini ve emekli memurları ilgilendiriyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi direkt ilgilendirirken çıkacak kararlar aileleriyle 30 milyon insanı etkileyecek.

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Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek - Sayfa 4

Görüşmeler hangi dönemi kapsayacak ve hangi konular ele alınacak?

Görüşmelerde 2026 ve 2027 yılları kapsama alınacak. Bu yıllarda yapılacak 4 ayrı (Ocak ve temmuz ayları) zam oranları belli olacak. Ayrıca tüm emekli ve memurların sosyal hakları da yeniden ele alınacak.

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