Memur ve memur emeklileri için yeni dönem başlıyor: 4 ayrı zam oranı ve sosyal haklar kesinleşecek

Görüşmeler hangi dönemi kapsayacak ve hangi konular ele alınacak?

Görüşmelerde 2026 ve 2027 yılları kapsama alınacak. Bu yıllarda yapılacak 4 ayrı (Ocak ve temmuz ayları) zam oranları belli olacak. Ayrıca tüm emekli ve memurların sosyal hakları da yeniden ele alınacak.