Memur ve memur emeklisi için oranlar netleşti! İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu
Enflasyon, Temmuz ayında %2,06, Ağustos’ta %2,04, Eylül’de %3,23 ve Ekim ayında %2,55 artış göstermişti. Kasım ayı verileriyle birlikte son 5 aylık enflasyon toplamda %11,21’e ulaştı. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği 2026 zammına ilişkin önemli veri açıklandı. TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyon farkının ardından polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi birçok meslek grubunun yeni maaş tutarları netleşmeye başladı. İşte meslek meslek zamlı maaşlar
2025’in ikinci yarısında emekli maaşları farklı yöntemlerle artacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı, ikinci yarı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.
SGK ve BAĞ-KUR emeklileri, yılın ilk 5 aylık enflasyonuna göre yüzde 11,21 zam alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 17,56’lık artışı şimdiden garanti altına aldı.
Peki yüzde 17,56'lık zamma göre memur maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek zamlı maaşlar...