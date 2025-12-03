Memur ve memur emeklisi için oranlar netleşti! İşte meslek meslek zamlı maaş tablosu

2025’in ikinci yarısında emekli maaşları farklı yöntemlerle artacak. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı, ikinci yarı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 11’lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak.