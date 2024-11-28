Memur ve memur emeklisi maaşları eridi! Ek zam, refah payı ve kira yardımı talep ediliyor

Memur konfederasyonları maaşlarda yaşanan kayıplar için hükümete çağrıda bulundu. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ocakta yapılacak zamlara ek zam verilmesi talep edilirken, refah payı ve kira yardımının yanı sıra emeklinin seyyanen ödemelerinin de yapılması için talepler sıralandı.