Memur ve memur emeklisi maaşları eridi! Ek zam, refah payı ve kira yardımı talep ediliyor
Memur konfederasyonlarının Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ek zam talepleri damga vurdu. Memur ve memur emeklisinin yüksek enflasyon karşısında maaşlarının eridiği vurgulanırken ek zam, refah payı, seyyanen ödeme ve kira yardımı talep ediliyor.
Memur konfederasyonları maaşlarda yaşanan kayıplar için hükümete çağrıda bulundu. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında ocakta yapılacak zamlara ek zam verilmesi talep edilirken, refah payı ve kira yardımının yanı sıra emeklinin seyyanen ödemelerinin de yapılması için talepler sıralandı.
Memur ve memur emeklisi ocak zammı için ek zam talep ediyor
Memur konfederasyonları yüksek enflasyon karşısında ocak ayında en fazla yüzde 11.3 olması beklenen zam oranlarının düşük kaldığını belirterek refah payı ve ek zam talebinde bulundu. Cumhuriyet'in haberine göre, konfederasyon başkanları kiraların maaşları süpürdüğünü belirterek kira yardımı da istedi.
Yüksek enflasyon market sepetini etkiliyor, kiralar maaşları süpürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda bakan Vedat Işıkhan başkanlığında “kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme, unvan değişikliği” gündemiyle toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına ek zam talepleri damgasını vurdu.