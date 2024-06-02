Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? Enflasyon verileri yarın açıklanıyor
Memur ve memur emeklilerin zam oranlarını etkileyecek mayıs ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur emeklilerinin enflasyon oranlarına ek olarak yüzde 25 oranında zam beklediğini ve refah payı da talep ettiklerini belirtti.
Memur ve memur emeklilerin merakla beklediği zam oranlarını etkileyecek enflasyon verilerinde geri sayım başladı. Mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da belli olacak.
Enflasyon rakamları yarın belli olacak
2024'ün ilk 5 ayının enflasyon verileri Mayıs enflasyon rakamları ile yarın belli olacak.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Memur ve emeklilerinin maaş zammını ilgilendiren enflasyon ilk 4 ay için yüzde 18,72 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte yılın ilk 5 ayına dair veriler netleşmiş olacak. Böylece memur ve emeklilerin yılda 2 kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. 5 aylık enflasyon farkı ise 3 Haziran’da TÜİK tarafından açıklanacak olan mayıs enflasyonu sonrasında belirlenecek.
Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarını ve yarın açıklanacak mayıs enflasyonunu değerlendirdi.
Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam aldığını hatırlattı.
Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklerinden farklı olarak, hem memur hem de memur emeklerinin maaşında toplu sözleşme baz alınıyor ve farkla birlikte hesaplandığını belirterek, "Bugün itibariyle baktığımız zaman 4 aylık enflasyonu yüzde 18,72 olarak hesaplandı. Merkez Bankasının beklenti anketlerinde göz önünde bulundurduğumuz zaman 6 aylık enflasyon farkının ise yüzde 25 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat memur ve memur emeklerinde ise yüzde 25 artış baz alınmayacak. Toplu sözleşmeye baz alındığı için yüzde 19,5 ile yüzde 20,50, yani yuvarlak olarak söylersek yüzde 20’lik bir zam almaları kuvvetle muhtemel hale geldi. Kesin sonuç elbette 3 Temmuz’da açıklanacak olan zam farkıyla birlikte ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu.