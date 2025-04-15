Memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Temmuzda memur maaşına ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı 19.616 lira olmuştu. Ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez zam yapılan memur maaşları, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeniden belirlenecek.