Memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu: Temmuzda memur maaşına ne kadar zam yapılacak?
Emekli ve memur zammında 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda ise yüzde 38,10 oldu. Memur maaşı toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı dahil edilerek hesaplanıyor. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Ocak ayında en düşük memur maaşı 43.698 TL, en düşük emekli memur aylığı 19.616 lira olmuştu. Ocak ve temmuz dönemlerinde yılda iki kez zam yapılan memur maaşları, nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeniden belirlenecek.
Peki memur maaşı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memura temmuzda ne kadar zam yapılacak?
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?
Enflasyon, martta aylık bazda yüzde 2,46, yıllık bazda yüzde 38,10 oldu.
Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı yüzde 3,83 olarak gerçekleşti.
TEMMUZDA MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'te yer alan habere göre temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacağı dikkate alınırsa enflasyon bu düzeyde sabit kalsa bile memur maaşları ve emekli memur aylıklarına temmuz ayında yüzde 9,02 oranında zam gelecek.