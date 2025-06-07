Memura erken emeklilik hakkı! 10 yıl yeterli oluyor: Kimler yararlanabilir, şartları nelerdir?
2008 yılında yapılan reformla memurlara, dışarıdan prim ödeyerek kamu emeklisi olma hakkı tanındı. Bu kapsamda, emekli olabilmek için en az 10 yıl memuriyet süresi yeterli kabul ediliyor. Peki, bu imkândan kimler faydalanabilir? İşte konuya dair tüm detaylar...
2008 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte memurlara, dışarıdan prim ödeyerek kamu emeklisi olma imkânı sağlandı. Bu düzenlemeyle, kamudan emeklilik hakkı elde etmek için 10 yıl memuriyet süresi yeterli hale geldi.
Özellikle 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeler, çalışma hayatında birçok köklü değişikliği beraberinde getirdi. Bu reformlar arasında en dikkat çeken konulardan biri ise emeklilik sisteminde yapılan yapısal dönüşümler oldu.
İsteğe bağlı sigorta aracılığıyla, yani dışarıdan prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanma yönünde önemli adımlar atıldı.