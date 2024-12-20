Memura ek zam gelir mi? SGK Uzmanı Elmen: SSK ve Bağkur emeklisi ile aradaki fark kapatılabilir

SSK ve Bağkur’a da aynı oranda uygulanmalıdır

Memur-Sen’in hem memur hem de memur emeklisi için istediği yüzde 15 ek zam ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi Gazetecisi Zeliha Saraç’a konuşan SGK uzmanı Melis Elmen, “Memur emeklisi ek zam talep ediyor. Talep etmek kolay ama sadece memura ekstra bir şey uygulanması gibi bir durum söz konusu değil. SSK ve Bağkur’a da aynı oranda uygulanmalıdır” dedi.