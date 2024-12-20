Memura ek zam gelir mi? SGK Uzmanı Elmen: SSK ve Bağkur emeklisi ile aradaki fark kapatılabilir
Memurlar ocak zamlarına yüzde 15 ek zam uygulanmasını talep ediyor. Memur maaşlarına yapılan zammın enflasyona yenik düştüğünü belirten Memur-Sen geçtiğimiz günlerde yüzde 15 oranında ek zam, bayram ikramiyesi, vergi dilimi düzenlemesi ve refah payı çağrısında bulunmuştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen memurun talepleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Memur emeklisinin zammı muhtemelen yüzde 11’lerde kalacak. Sadece aradaki fark yuvarlanabilir” yorumunda bulundu.
Memur ve memur emeklileri ocak ayı için gün sayıyor. Açıklanacak enflasyon rakamlarıyla birlikte memur kesiminin enflasyon farkı da netlik kazanacak.
Toplu sözleşme zammına ek enflasyon farkı alacak olan memurlar ocak ayı için hükümetten yüzde 15 ek zam talep ediyor.
Memur ve memur emeklisinde ek zam verilir mi?
Memur-Sen geçtiğimiz günlerde hükümete çağrıda bulunarak yüzde 15 oranında ek zam, bayram ikramiyesi, vergi dilimi düzenlemesi ve refah payı talep etmişti.
SSK ve Bağkur’a da aynı oranda uygulanmalıdır
Memur-Sen’in hem memur hem de memur emeklisi için istediği yüzde 15 ek zam ile ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi Gazetecisi Zeliha Saraç’a konuşan SGK uzmanı Melis Elmen, “Memur emeklisi ek zam talep ediyor. Talep etmek kolay ama sadece memura ekstra bir şey uygulanması gibi bir durum söz konusu değil. SSK ve Bağkur’a da aynı oranda uygulanmalıdır” dedi.