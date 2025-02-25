Memura yarım zamanlı çalışma için taslak hazırlandı! Kimler yararlanacak?
Kamuda çalışanlar için yarım zamanlı çalışma geliyor. Memur anne ve babalara yarım zamanlı çalışmayı başlatacak yönetmelik için düğmeye basıldı.
Memurlar için çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı başlıyor.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 43'üncü maddesiyle hüküm altına alınan ancak yönetmelik çıkmadığı için uygulanamayan yarım zamanlı çalışmanın hayata geçirilmesi için düğmeye basıldı.
Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye ilişkin yönetmelik hazırlığı başladı.
Esnek çalışma için alternatif modeller ele alındı
Konu, Cumhurbaşkanlığı'nda ilgili bürokratların katılımıyla düzenlenen toplantıda da ele alındı. Takvim'in haberine göre, toplantıda hem kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin alternatifler ve bunun uygulanabilirliği hem de yarım zamanlı çalışma masaya yatırıldı. Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik de büyük ölçüde şekillendi.