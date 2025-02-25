Memura yarım zamanlı çalışma için taslak hazırlandı! Kimler yararlanacak?

Esnek çalışma için alternatif modeller ele alındı

Konu, Cumhurbaşkanlığı'nda ilgili bürokratların katılımıyla düzenlenen toplantıda da ele alındı. Takvim'in haberine göre, toplantıda hem kamuda esnek çalışma modellerine ilişkin alternatifler ve bunun uygulanabilirliği hem de yarım zamanlı çalışma masaya yatırıldı. Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin yönetmelik de büyük ölçüde şekillendi.