Memurlardan ek zam, ikramiye, refah payı ve vergi dilimi çağrısı: Maaşlar enflasyona yenik düştü
Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Memurun toplu sözleşme zammına ek alacağı enflasyon farkı aralık ayı enflasyonu ile kesinlik kazanacak. Zam öncesi açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, maaşların enflasyona yenik düştüğünü dikkat çekerek hükümetten 2025 yılı için toplu sözleşme teklifi olan yüzde 15 oranında ek zam, bayram ikramiyesi, vergi dilimi düzenlemesi ve refah payı çağrısında bulundu.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi ocak ayında açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Toplu sözleşme zammına ek memurun alacağı enflasyon farkı TÜİK’in 3 Aralık’ta açıklayacağı enflasyonlar netlik kazanacak.
Asgari ücret ve Meclis’te devam eden bütçe görüşmeleri devam ederken Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın'dan memur ve memur emeklisinin ocak zammı ile ilgili açıklama geldi.
"Memura yapılan zam enflasyona yenik düştü”
Yalçın, Memur-Sen Genel Merkezinde, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, memur maaşlarına yapılan zammın enflasyona yenik düştüğünü söyledi.
Memur-Sen’den maaşlara yüzde 15 ek zam çağrısı geldi
"Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır" ifadesini kullanan Yalçın, "Tutmayan hedeflerin, geçersiz beklentilerin ve gerçeği yansıtmayan politikaların maliyeti, kamu görevlileri ve emeklilerimize yüklenmesin" diye konuştu.