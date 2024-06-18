Merkez bankaları dolar yerine altın biriktirecek
Son verilere göre gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları, altının küresel rezervlerdeki payının önümüzdeki yıllarda artacağına ve ABD dolarının ise payının azalacağını öngörüyor.
Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan ve merkez bankalarının katılımcı olarak yer aldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u altının beş yıl içinde küresel rezervlerde daha yüksek bir paya sahip olacağını düşünüyor. Bu oran geçen yıl yüzde 62 iken, 2022'de ise yüzde 46 olarak kaydedilmişti.
Cnbc-e'de yer alan habere göre özellikle merkez bankaları önümüzdeki on iki ay içinde altın varlıklarını artırma konusunda iyimserler. Geçen yıl yüzde 71 olan bu oran, bu yıl yüzde 81'e yükselmiş durumda.
Konsey tarafından yapılan açıklamaya göre anketten çıkan sonuçlar son iki yıldır küresel merkez bankalarının altına olan talebindeki sert artışı destekliyor.
2023 yılında merkez bankalarının toplam 1.037 ton altını rezervlerine eklediğini belirten konsey, 2022 yılındaki 1.082 tonluk alım hamlesine yakın seyreden altına yönelik merkez bankası talebinin anket sonuçlarına da yansıdığı görüşünde.