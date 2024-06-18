Merkez bankaları dolar yerine altın biriktirecek

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan ve merkez bankalarının katılımcı olarak yer aldığı ankete göre, katılımcıların yüzde 69'u altının beş yıl içinde küresel rezervlerde daha yüksek bir paya sahip olacağını düşünüyor. Bu oran geçen yıl yüzde 62 iken, 2022'de ise yüzde 46 olarak kaydedilmişti.