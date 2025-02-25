Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler

Merkez bankaları ve yatırımcı ilgisi görülmemiş seviyeye çıkardı

Altın talebi, 2024'te, enflasyon korkusu ya da küresel ticaretin çöküşü gibi süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisi, merkez bankaları ve özel yatırımcıların ilgisiyle daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.