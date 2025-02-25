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  4. Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler

Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler

Dünyanın önde gelen merkez bankaları birikimlerini artırmaya devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle kasalarında tuttukları altın rezervlerini yükselirken, altının toplam rezervler içindeki payı da artmaya devam ediyor.

Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler - Sayfa 1

Büyük ekonomilerin altın rezervlerindeki artış devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, savaşlar ve jeopolitik gerilimler merkez bankalarının rezervlerinde yükselişe neden oldu.

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Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler - Sayfa 2

Dünya Altın Konseyi (WGC) "2024 Altın Talep Eğilimleri" raporundan derlediği bilgilere göre, merkez bankalarının altına olan talepleri orta ve uzun vadede artmaya devam ediyor.

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Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler - Sayfa 3

Merkez bankaları ve yatırımcı ilgisi görülmemiş seviyeye çıkardı

Altın talebi, 2024'te, enflasyon korkusu ya da küresel ticaretin çöküşü gibi süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisi, merkez bankaları ve özel yatırımcıların ilgisiyle daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

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Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler - Sayfa 4

Alım stratejilerinde altın ilk sırada!

Merkez bankaları 2024'te de agresif alım stratejilerini sürdürerek art arda üçüncü kez 1000 tondan fazla altın satın aldı. 2023'te toplamda 1051 ton altın alan merkez bankaları geçen yıl 1045 ton altını rezervlerine ekledi.

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