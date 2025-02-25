Merkez bankalarının birikimi artıyor! Türkiye kaçıncı sırada? İşte en çok altın rezervi olan ülkeler
Dünyanın önde gelen merkez bankaları birikimlerini artırmaya devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle kasalarında tuttukları altın rezervlerini yükselirken, altının toplam rezervler içindeki payı da artmaya devam ediyor.
Büyük ekonomilerin altın rezervlerindeki artış devam ediyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, savaşlar ve jeopolitik gerilimler merkez bankalarının rezervlerinde yükselişe neden oldu.
Dünya Altın Konseyi (WGC) "2024 Altın Talep Eğilimleri" raporundan derlediği bilgilere göre, merkez bankalarının altına olan talepleri orta ve uzun vadede artmaya devam ediyor.
Merkez bankaları ve yatırımcı ilgisi görülmemiş seviyeye çıkardı
Altın talebi, 2024'te, enflasyon korkusu ya da küresel ticaretin çöküşü gibi süregelen jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisi, merkez bankaları ve özel yatırımcıların ilgisiyle daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.