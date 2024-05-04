Merkez Bankası açıkladı: Mevduat ve tüketici kredisi faizleri nasıl etkilendi?
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Faizlerde ılımlı bir düşüş gözlendi. 1-3 aylık mevduat faizi yüzde 68,9'dan yüzde 68,1'e geriledi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Nisan ile biten haftada 93 milyar 612 milyon 62 bin lira artışla 16 trilyon 321 milyar 202 milyon 379 bin liraya çıktı.
Son haftalarda yükselişini sürdürerek 1-3 aylık mevduatta yüzde 68,9'u gören faiz sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,07 yükselişle 9 trilyon 82 milyar 746 milyon 858 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,33 azalışla 6 trilyon 508 milyar 4 milyon 182 bin lira oldu.
Tüketici kredisi faizleri de geriledi
İki hafta önce yüzde 86,2'lik faizle tarihi zirvesini yenileyen tüketici kredisi faizleri geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilirken, ticari kredi faizi de yüzde 67,1 olarak kaydedildi.
Taksitli ticari kredi miktarı arttı
Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 1 trilyon 550 milyar 982 milyon 271 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,74 yükselişle 1 trilyon 475 milyar 239 milyon 229 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,13 artışla 1 trilyon 829 milyar 490 milyon 104 bin liraya çıktı.