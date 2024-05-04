Merkez Bankası açıkladı: Mevduat ve tüketici kredisi faizleri nasıl etkilendi?

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,11 artarak 1 trilyon 550 milyar 982 milyon 271 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,74 yükselişle 1 trilyon 475 milyar 239 milyon 229 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,13 artışla 1 trilyon 829 milyar 490 milyon 104 bin liraya çıktı.