Merkez Bankası’nın faiz artırımı ekonomiye nasıl yansır?

Piyasalar TCMB faiz kararına nasıl tepki verdi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı, finans piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Türk lirası, karar sonrası döviz kurları karşısında belirgin bir değer kazanımı yaşarken, Borsa İstanbul'da ise ilk etapta bir miktar satış baskısı görüldü. Ancak, piyasaların orta ve uzun vadede bu karara nasıl tepki vereceği, hem küresel ekonomik gelişmeler hem de Türkiye'nin kendi iç dinamikleri tarafından şekillenecek.