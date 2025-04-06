Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti
Zorlu ekonomik koşullardan olumsuz etkilenen tekstil devi konkordato talebinde bulundu.
Küresel çapta etkili olmaya devam eden ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki üreticiler olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
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Çok sayıda şirket ise bu süreçte konkordato talebinde bulunarak iflası ertelemeye ve alacaklara karşı korunmaya çalışıyor.
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TEKSTİL ÜRETİCİSİ İFLAS ETTİ
konkordatotakip.com’daki bilgiye göre geçici mühlet kararı için mahkemenin yolunu tutan son şirketlerden biri de ZME Tekstil oldu.
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