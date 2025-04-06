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  4. Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti

Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti

Zorlu ekonomik koşullardan olumsuz etkilenen tekstil devi konkordato talebinde bulundu.

Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti - Sayfa 1

Küresel çapta etkili olmaya devam eden ekonomik kriz nedeniyle ülkemizdeki üreticiler olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

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Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti - Sayfa 2

Çok sayıda şirket ise bu süreçte konkordato talebinde bulunarak iflası ertelemeye ve alacaklara karşı korunmaya çalışıyor.

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Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti - Sayfa 3

TEKSTİL ÜRETİCİSİ İFLAS ETTİ

konkordatotakip.com’daki bilgiye göre geçici mühlet kararı için mahkemenin yolunu tutan son şirketlerden biri de ZME Tekstil oldu.

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Merkezi İstanbul’daydı – Tekstil ürünleri üreticisi konkordato ilan etti - Sayfa 4

Şirket hakkında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davaya göre 3 ay boyunca geçici mühlet kararı verildi.

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