Meslek hastalığına dayalı emeklilik şartları neler? Yaş ve prim detaylarını İsa Karakaş açıkladı
SGK, hastalıkların iş nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilmesi halinde yaş, sigortalılık süresi veya prim şartı olmaksızın meslek hastalığı emekliliği ödüyor. Konuya köşesinde yer veren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Engellilere tanınan vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmışken, şimdi gündeme gelen yeni uygulama çok daha dikkat çekici. SGK, yaptığı iş nedeniyle hastalanan çalışanlara, herhangi bir ön koşul aramadan emeklilik maaşı bağlıyor ve aynı zamanda maddi ve manevi tazminat yolunu da açıyor.
SGK’nın uygulamasında, meslek hastalığı tanımı; sigortalı olunması, hastalığın yapılan işin sonucu olarak ortaya çıkması ve Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi şartlarına dayanıyor. Kurum, bu kapsamda meslek hastalıklarını beş ana grupta topluyor.
SGK'nın pek bilinmeyen uygulaması, mesleki hastalıklar nedeniyle mağdur olan çalışanlara önemli haklar sağlıyor. Ne yaş şartı aranıyor ne de prim günü. Tek koşul, hastalığın yapılan işle bağlantılı olduğunun tespit edilmesi.
Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde konuya değinen SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu uygulamanın detaylarını paylaştı. Karakaş’a göre, iş nedeniyle hastalanan kişilere doğrudan emeklilik hakkı tanınabiliyor ve ayrıca maddi-manevi tazminat imkanlarının da önü açılıyor. Karakaş konuyla ilgili şu detaylara değindi;