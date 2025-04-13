Meslek hastalığına dayalı emeklilik şartları neler? Yaş ve prim detaylarını İsa Karakaş açıkladı

Engellilere tanınan vergi indirimiyle erken emeklilik hakkının kaldırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırmışken, şimdi gündeme gelen yeni uygulama çok daha dikkat çekici. SGK, yaptığı iş nedeniyle hastalanan çalışanlara, herhangi bir ön koşul aramadan emeklilik maaşı bağlıyor ve aynı zamanda maddi ve manevi tazminat yolunu da açıyor.