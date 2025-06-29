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  4. Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor

Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor

Bir dönem metro istasyonlarında popüler olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren fast-food zinciri iflas etti.

Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor - Sayfa 1

Dünya genelinde neredeyse bütün ülkelerin etkilendiği ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler iflasa sürüklenmeye devam ediyor.

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Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor - Sayfa 2

thestreet.com’daki bilgiye göre ABD’nin en büyük fast-food zincirinin franchise sahibi iflas koruması için başvuruda bulundu.

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Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor - Sayfa 3

Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir Subway franchise yeniden yapılanmak ve büyük ihtimalle faaliyetini sürdürmek için 11. Bölüm iflas koruması başvurusunda bulundu.

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Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor - Sayfa 4

İflas başvurusunda bulunan yiyecek devi iflas sürecine neyin yol açtığına daire yayımladığı açıklamada bilgi paylaşmadı.

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