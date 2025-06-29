Metro istasyonlarında ünlenen yiyecek zinciri iflasın eşiğinde; iflas nedeni gizli tutuluyor
Bir dönem metro istasyonlarında popüler olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren fast-food zinciri iflas etti.
Dünya genelinde neredeyse bütün ülkelerin etkilendiği ekonomik kriz nedeniyle bazı şirketler iflasa sürüklenmeye devam ediyor.
thestreet.com’daki bilgiye göre ABD’nin en büyük fast-food zincirinin franchise sahibi iflas koruması için başvuruda bulundu.
Kaliforniya'da faaliyet gösteren bir Subway franchise yeniden yapılanmak ve büyük ihtimalle faaliyetini sürdürmek için 11. Bölüm iflas koruması başvurusunda bulundu.