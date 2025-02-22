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  4. Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT)

Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT)

Metro'da 28 Şubat tarihine kadar, temizlik ürünlerinde geçerli avantajlı fiyatları kaçırmayın. İşte, Metro temizlik ürünlerinde geçerli indirimli fiyatlar...

Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT) - Sayfa 1

BİNGO PREMIUM TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 7 KG

Fiyat: 249,90 TL

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Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT) - Sayfa 2

PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 4 LT

Fiyat: 219,90 TL

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Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT) - Sayfa 3

PERSİL SIVI JEL ÇAMAŞIR DETERJANI 3,90 LT

Fiyat: 284,90 TL

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Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT) - Sayfa 4

YUMOŞ EXTRA KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1,44 LT

Fiyat: 129,90 TL

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