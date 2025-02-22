Metro'da temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar (SON TARİH 28 ŞUBAT)

Metro'da 28 Şubat tarihine kadar, temizlik ürünlerinde geçerli avantajlı fiyatları kaçırmayın. İşte, Metro temizlik ürünlerinde geçerli indirimli fiyatlar...
BİNGO PREMIUM TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 7 KG
Fiyat: 249,90 TL
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PERWOLL SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 4 LT
Fiyat: 219,90 TL
2 | 10
PERSİL SIVI JEL ÇAMAŞIR DETERJANI 3,90 LT
Fiyat: 284,90 TL
3 | 10
YUMOŞ EXTRA KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1,44 LT
Fiyat: 129,90 TL
4 | 10
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