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  4. Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Mevduat faizinin bileşik getirisi yüzde 70'e yaklaştı.

Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Orta Vadeli Program'da enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki OVP'de bu yıl için yüzde 33 tahmin edilen enflasyon yüzde 41.5'e çıktı.

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Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Enflasyon oranı tahminindeki yükseliş sıkı para politikasının uzun soluklu olarak devam ettirileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.

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Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

FED FAİZ İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası Fed 54 ay sonra faiz indirimi gerçekleştirdi ve faizi yüzde 4.75-5 aralığına çekti.

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Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Merkez Bankası dün verdiği kararla faizi değiştirmedi ve yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

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