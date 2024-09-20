Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50'de sabit bıraktı. Mevduat faizinin bileşik getirisi yüzde 70'e yaklaştı.
Orta Vadeli Program'da enflasyon tahminleri yukarı yönlü revize edildi. Bir önceki OVP'de bu yıl için yüzde 33 tahmin edilen enflasyon yüzde 41.5'e çıktı.
Enflasyon oranı tahminindeki yükseliş sıkı para politikasının uzun soluklu olarak devam ettirileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.
FED FAİZ İNDİRDİ
ABD Merkez Bankası Fed 54 ay sonra faiz indirimi gerçekleştirdi ve faizi yüzde 4.75-5 aralığına çekti.
MERKEZ FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ
Merkez Bankası dün verdiği kararla faizi değiştirmedi ve yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.