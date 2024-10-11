Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı. Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80 oldu. Peki mevduat faiz oranları ne kadar? 1 milyon, 500 bin ve 100 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı faiz adımı bankaların vereceği mevduat faizini de doğrudan etkiliyor. Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.
MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM NE?
Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.
100 BİN, 500 BİN VE 1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, 100 bin lirasını mevduatta değerlendirmek isteyen birisi stopaj oranı da düşüldükten sonra 32 günün sonunda yıllık yüzde 54.80'den faize bağladığı parasından 4566 lira faiz getirisi elde ediyor.
500 bin lirasını aynı şartlarda vadeye bağlayan bir mudi ay sonunda 22 bin 833 lira net faiz getirisi, 1 milyonunu bağlayan mudi ise 45 bin 666 lira faiz getirisi elde ediyor.