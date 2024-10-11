Mevduat faiz oranları belli oldu: 100 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM NE?

Bir aya kadar vadede faiz yüzde 54.80, 3 aya kadar vadede yüzde 59.74, 6 aya kadar vadede yüzde 49.36, 1 yıla kadar vadede yüzde 48.91, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44.71 oldu.