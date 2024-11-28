Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları
Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz açıklamasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını revize etti. En yüksek oran %55’e ulaştı. İşte detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılar, birikimlerini kârlı şekilde değerlendirmek için yeni oranları yakından takip ediyor.
Merkez Bankası’nın kasım ayına ilişkin faiz kararını açıklamasının ardından mevduat faiz oranlarını güncelleyen bankaların son rakamlarına göre en yüksek faiz oranı yüzde 55 oldu.