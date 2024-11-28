  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları

Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları

Merkez Bankası’nın kasım ayı faiz açıklamasının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını revize etti. En yüksek oran %55’e ulaştı. İşte detaylar…

Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı faiz kararının ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yatırımcılar, birikimlerini kârlı şekilde değerlendirmek için yeni oranları yakından takip ediyor.

1 | 13
Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 2

Merkez Bankası’nın kasım ayına ilişkin faiz kararını açıklamasının ardından mevduat faiz oranlarını güncelleyen bankaların son rakamlarına göre en yüksek faiz oranı yüzde 55 oldu.

2 | 13
Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 3

İşte, kazancını artırmak isteyenler için bankaların güncel mevduat faiz oranları...

3 | 13
Mevduat faiz oranları güncellendi: En yüksek oran %55... İşte banka banka faiz oranları - Sayfa 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: Yüzde 40

Net kazanç: 3.147,54 TL

Vade sonu tutar: 103.147,54 TL

4 | 13