  4. Mevduat faiz oranlarında son durum ne? 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar?

Bankalar, müşterilerine çeşitli mevduat seçenekleri ve faiz oranları sunuyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

Piyasaların gözü kulağı 11 Aralık'ta açıklanacak olan 2025 yılının son faiz kararına çevrildi.

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 5 milyon TL'nin aylık faiz kazancı...

AKBANK

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

