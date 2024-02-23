Mevduat faizi 8 haftanın zirvesinde: İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri
TCMB verilerine göre, TL mevduat faizlerinin ortalama getirisi yüzde 52 ile son 8 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Peki, bankaların 1 aylık TL mevduat faiz oranları değişti mi? İşte banka banka yeni faiz oranları ve faiz getirileri...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yeni Başkan Fatih Karahan yönetiminde ilk faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 45 seviyesinde sabit bırakırken; karar metnindeki şahin ifadeler dikkat çekti.
Öte yandan her perşembe TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 209,3 milyar lira artarak 15 trilyon 487,1 milyar liraya yükseldi. Yine TCMB'nin verilerine göre, 1-3 aylık mevduat faizleri ise, yüzde 52 ile geçtiğimiz 8 haftanın zirvesine çıktı.
Peki tüm bu gelişmelerden sonra bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?
ING
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37.479 TL
Vade sonu ödeme: 1.037.479 TL
AlternatifBank
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39.145 TL
Vade sonu ödeme: 1.039.145 TL