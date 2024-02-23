Mevduat faizi 8 haftanın zirvesinde: İşte bankaların 1 milyon TL'ye verdiği yeni faiz getirileri

Öte yandan her perşembe TCMB'nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre; bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 16 Şubat ile biten haftada önceki haftaya göre 209,3 milyar lira artarak 15 trilyon 487,1 milyar liraya yükseldi. Yine TCMB'nin verilerine göre, 1-3 aylık mevduat faizleri ise, yüzde 52 ile geçtiğimiz 8 haftanın zirvesine çıktı.

Peki tüm bu gelişmelerden sonra bankaların TL mevduat faizlerinde son durum ne oldu?