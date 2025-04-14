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  4. Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi...

Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi...

Nisan ayıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı ve bazı bankalarda oranlar yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bankalar arasındaki faiz rekabeti hız kesmeden devam ederken 500 bin TL ve 1 milyon TL tutarındaki paraların aylık getirisi belli oldu.

Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi... - Sayfa 1

Şekerbank

500.000 TL - 32 gün - 19% - 7 bin 79,45 TL getiri

1.000.000 TL - 32 gün - 19% - 14 bin 158,9 TL getiri

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Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi... - Sayfa 2

İş Bankası

500.000 TL - 32 gün - 35,5% - 13 bin 227,40 TL getiri

1.000.000 TL - 32 gün - 35,5% - 26 bin 454,79 TL getiri

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Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi... - Sayfa 3

Ziraat Bankası

500.000 TL - 32 gün - 39% - 14 bin 531,51 TL getiri

1.000.000 TL - 32 gün - 39% - 29 bin 63,01 TL getiri

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Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi... - Sayfa 4

Halkbank

500.000 TL - 32 gün - 42% - 15 bin 276,71 TL getiri

1.000.000 TL - 32 gün - 42% - 31 bin 298,63 TL getiri

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