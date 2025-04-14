Mevduat faizi yeniden yükseldi! Bankalar rakamları güncelledi: İşte 1 milyon TL'nin getirisi...
Nisan ayıyla birlikte bankaların mevduat faiz oranlarında yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik yaşandı ve bazı bankalarda oranlar yüzde 50 seviyesine ulaştı. Bankalar arasındaki faiz rekabeti hız kesmeden devam ederken 500 bin TL ve 1 milyon TL tutarındaki paraların aylık getirisi belli oldu.
Şekerbank
500.000 TL - 32 gün - 19% - 7 bin 79,45 TL getiri
1.000.000 TL - 32 gün - 19% - 14 bin 158,9 TL getiri
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İş Bankası
500.000 TL - 32 gün - 35,5% - 13 bin 227,40 TL getiri
1.000.000 TL - 32 gün - 35,5% - 26 bin 454,79 TL getiri
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Ziraat Bankası
500.000 TL - 32 gün - 39% - 14 bin 531,51 TL getiri
1.000.000 TL - 32 gün - 39% - 29 bin 63,01 TL getiri
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