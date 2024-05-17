Mevduat faizinde düşüş: Faiz oranları yeniden yükselir mi? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Son dönemde bankalardaki mevduat faizlerinde getiri oranı yüzde 60’a dayansa da bazı bankalarda faizler aşağı çekilmeye başlandı. Bankaların faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş var. Peki mevduat faizlerin neden düşüyor? 1 milyon TL’nin getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaşmaya gitmesiyle birlikte bankalarda da TL mevduat faizleri artışa geçmişti. Bankalardaki faiz oranları yüzde 60’a kadar yükselmişti. Ancak bu hafta itibarıyla bazı bankalar mevduat faiz oranlarında birkaç puanlık düşüş yaptı.
Peki mevduat faizleri neden düşüyor? Şu anda ortalama faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı.
Kurtuluş, konuyla ilgili şunları söyledi:
“Bankaların belli dönemler itibarıyla yapmış olduğu kampanyalar oluyor. Örneğin ‘hoş geldin’ faizleri adı altında normalde müşterilerine verdikleri faizin çok üzerinde bir faiz belirlenebiliyor. Bu tür kampanyalar daha önceden mevcuttu.
‘BANKALAR HEDEF TUTTURMAK İÇİN FAİZ YÜKSELTTİ’
İlk çeyrek hedeflerini yakalamak için bankaların faiz oranlarını yükselttiğini görmüştük. Şimdi ikinci çeyreğe geçtiğimiz bu dönemde faiz kampanyaları azalmış durumda.