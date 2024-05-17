Mevduat faizinde düşüş: Faiz oranları yeniden yükselir mi? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Peki mevduat faizleri neden düşüyor? Şu anda ortalama faiz oranları ne kadar? 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? Konuyla ilgili merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, milliyet.com.tr’ye anlattı.