Mevduat faizinde en yüksek oranı hangi bankalar veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi...
29 Haziran itibarıyla mevduat faizinde son durum... Merkez Bankası’nın son faiz kararının ardından gözler bankalara çevrildi. Peki 100 bin TL’nin 1 aylık getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 46’da sabit tutma kararı, mevduat faiz oranlarını yeniden yatırımcıların radarına soktu.
Özellikle yüksek getiri beklentisi içinde olan tasarruf sahipleri için bankaların sunduğu vadeli mevduat teklifleri oldukça cazip hale geldi.
Peki 100 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?
İşte 29 Haziran 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi: