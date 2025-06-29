Mevduat faizinde en yüksek oranı hangi bankalar veriyor? İşte 100 bin TL'nin aylık getirisi...

Peki 100 bin TL’nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? Hangi banka en yüksek faizi veriyor?

İşte 29 Haziran 2025 itibariyle banka banka güncel mevduat faiz oranları ve 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi: