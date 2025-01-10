Mevduat faizinde hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın TCMB politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankalarda 32 gün (1 ay) vadeli en yüksek faiz oranlarıyla 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti. Merkez Bankası'nın kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi.
Geçen yılın son haftasında en yüksek yüzde 55-56 bandında seyreden mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puan birden düştü. Haber Global'de yer alan habere göre mevduat faizinde yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısında düşüş yaşandı.
Peki şu anda 750 bin TL'nin aylık getirisi (32 günlük) ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...