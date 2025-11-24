  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...

Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...

2025 yılının son ayı yaklaşırken bankaların mevduat faiz oranları bir kez daha değişti. Peki, bu güncel faiz oranlarıyla bankalara 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek faiz avantajını sunuyor? İşte güncel faiz oranları...

Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar... - Sayfa 1

Kasım 2025 itibarıyla, bankaların mevduat faiz oranları yüzde 47’e kadar yükseldi.

1 | 14
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar... - Sayfa 2

1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

AKBANK

Günlük Vadeli Mevduat

Faiz oranı: %43

Net kazanç: 31.574,49 TL

Vade sonu tutar: 1.031.574,49 TL

2 | 14
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar... - Sayfa 3

TEB

Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

3 | 14
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar... - Sayfa 4

ING

Turuncu Hesap – Günlük Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Tutar: 1.028.741,08 TL

4 | 14