Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...
2025 yılının son ayı yaklaşırken bankaların mevduat faiz oranları bir kez daha değişti. Peki, bu güncel faiz oranlarıyla bankalara 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Hangi banka en yüksek faiz avantajını sunuyor? İşte güncel faiz oranları...
1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?
AKBANK
Günlük Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 31.574,49 TL
Vade sonu tutar: 1.031.574,49 TL
TEB
Marifetli Hesap – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL
