Mevduat faizinde rakamlar değişti! 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Bankaların mevduat faizleri, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin gündeminde yeniden ön plana çıktı. Bazı bankalarda faiz oranları %48’e kadar çıkarken, tasarruflarını güvenceye almak isteyenler yeni oranları yakından takip ediyor. Peki, güncel mevduat faizleriyle 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar? İşte güncel tablo ve kazanç detayları...

Bankaların mevduat faiz oranları, yatırımcıların yakından izlediği konular arasında yer almayı sürdürüyor. Merkez Bankası’nın eylül ayında gerçekleştirdiği faiz indirimi sonrasında, bankaların mevduat faizlerinde de çeşitli değişiklikler görülmeye başlandı.

Faiz oranlarının yüzde 48 seviyelerine yaklaşması, yatırımcıların mevduat getirilerini yeniden gözden geçirmesine ve en kazançlı seçenekleri araştırmasına neden oldu. İşte 500 ve 1 milyon TL'nin aylık mevduat faiz oranı..

AKBANK

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 16.160,08 TL

Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

ALBARAKATÜRK

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 15.045,18 TL

Vade Sonu Tutar: 515.045,18 TL

