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  4. Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka 2 milyon liranın faiz oranları ve aylık getirisi...

Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini aylardır sabit tutmasıyla birlikte, yerli ve yabancı yatırımcı bankaların mevduat hesaplarını ve kampanyalarını araştırmaya devam ediyor.

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Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

Döviz, altın gibi yatırım araçlarının yanı sıra mevduat faizleri de çok tercih ediliyor.

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Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Peki, 2 milyon TL’nin 32 gün faizli hesaba yatırılması durumunda aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve aylık kazançları…

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Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

Akbank

Faiz Oranı:%48,00

Net Getiri: 75.748 TL

Vade sonu tutar: 2.075.748 TL

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