Mevduat faizinde son durum: 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Bankaların mevduat faiz oranları ne kadar? 2 milyon TL'nin aylık net faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka 2 milyon liranın faiz oranları ve aylık getirisi...
Merkez Bankası’nın politika faizini aylardır sabit tutmasıyla birlikte, yerli ve yabancı yatırımcı bankaların mevduat hesaplarını ve kampanyalarını araştırmaya devam ediyor.
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Peki, 2 milyon TL’nin 32 gün faizli hesaba yatırılması durumunda aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve aylık kazançları…
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