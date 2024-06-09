Mevduat faizinde son durum belli oldu: Uzman isim 'Son fırsat' diyerek uyardı

Bayram, Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalardan dolayı faiz düşüşü devam edecektir diyebiliriz. Enflasyonist ortam devam ederse ve politika faizi yükselirse bu durumda mevduat faizleri de yükselebilir. Şu anda bankalarda yüzde 49 ile yüzde 53 arasında mevduat faizi söz konusu. Şu anda 1 milyon TL’nin stopaj düşürüldükten sonra aylık net getirisi yüzde 50 faiz oranı ve 32 gün vade üzerinden hesaplanırsa, 40 bin TL civarında. Eğer yüzde 52 faiz oranı üzerinden hesaplanırsa net getiri 42 bin TL seviyesinde. Dövizi bozdurup TL’ye geçip, faiz getirisi elde etmek için şu anda son fırsat diyebiliriz. Döviziniz varsa TL mevduata koymak daha mantıklı. Milliyet'e konuşan Bayram, döviz seçimden itibaren yatay seyrini sürdürüyor. Dövizde şu anda bir getiri yok. Enflasyona karşı getiri erimiş durumda. dedi