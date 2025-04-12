Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi ne kadar?
Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın fiyat istikrarını sağlama ve Türk Lirası'nın daha cazip hale getirmek amacıyla uygulamaya koyduğu yeni önlemler, faiz oranlarında doğrudan bir etkiye yol açtı.
Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat faizi aylık bazda yüzde 47 seviyesindeyken, bu oran nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar çıktı. Şu an için aylık faiz oranı psikolojik sınır olarak görülen yüzde 50 seviyesine oldukça yakın...
Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 1 yıllık (360 günlük) faiz getirisi ne kadar?