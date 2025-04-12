Mevduat faizinde son durum ne? 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisi ne kadar?

Mart ayının ortalarında en yüksek mevduat faizi aylık bazda yüzde 47 seviyesindeyken, bu oran nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar çıktı. Şu an için aylık faiz oranı psikolojik sınır olarak görülen yüzde 50 seviyesine oldukça yakın...