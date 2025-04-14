Mevduat faizinde son durum ne? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste
Mart ayının ortalarına kadar aylık yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 50’ye kadar yükseldi. Peki, en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mart ayındaki kararları ve verdiği para politikası sinyalleri, nisan ayının ikinci haftasında mevduat piyasalarında belirgin bir etki yarattı. Bankalar arası rekabetin de etkisiyle faiz oranlarında yükseliş dikkat çekiyor.
Özellikle mevdıat faiz oranları cazip hale geldi. Nisan ortası itibarıyla bazı bankalarda faiz oranları yüzde 50 seviyesine kadar çıktı.
Faiz oranlarındaki bu artış, yatırımcıların ilgisini yeniden vadeli hesaplara yönlendirirken, tasarruflarını değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor.