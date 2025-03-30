Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
30 Mart itibarıyla mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor. Piyasadaki hareketlilik sonrası bankaların mevduat faizi teklifleri de yükselişe geçti. Peki 500 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.
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Haber Global'de yer alan habere göre 30 Mart itibarıyla 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:
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