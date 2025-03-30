  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

30 Mart itibarıyla mevduat faizlerinde son durum merak ediliyor. Piyasadaki hareketlilik sonrası bankaların mevduat faizi teklifleri de yükselişe geçti. Peki 500 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle yönünü aşağıya çeviren mevduat faizleri, ekonomi yönetiminin aldığı önlemlerin etkisiyle yükselişe geçti.

1 | 12
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Haber Global'de yer alan habere göre 30 Mart itibarıyla 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi banka banka şöyle:

2 | 12
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Akbank

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL

3 | 12
Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

TEB

Faiz Oranı: % 46
Vade Sonu Tutar: 517.140 TL
Net Kazanç: 17.140 TL

4 | 12