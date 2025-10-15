  1. Ekonomim
  4. Mevduat faizinde son durum ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Yatırım tercihini mevduat faizinde değerlendirmeyi isteyenler bankaların faiz oranlarını merak ediyor. Peki bankalardaki en yüksek faiz oranları ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve İşte 500 bin liranın 32 günlük getirisi…

Parasını mevduat faizine yatırmak isteyen yatırımcılar bankaların faiz oranlarını merak ediyor.

Peki bankalardaki en yüksek faiz oranları ne? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve İşte 500 bin liranın 32 günlük getirisi…

Garanti BBVA

Faiz Oranı: % 43
Net Kazanç: 15.551 TL
Vade Sonu Tutar: 515.551 TL

ING

Faiz Oranı: % 47
Net Kazanç: 16.997 TL
Vade Sonu Tutar: 516.997 TL

