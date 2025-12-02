Mevduat faizinde son durum ne? 600 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası’nın aralık ayındaki faiz kararı öncesinde bankaların mevduat faiz oranları merak ediliyor. Peki hangi banka ne kadar faiz oranı veriyor? 600 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 600 bin TL'nin aylık faiz kazancı...
Merkez Bankası'nın aralık ayında bir faiz indirimi yapabileceği düşünülüyor. Bu gelişme bankaların mevduat faiz oranlarına da düşüş olarak yansıdı.
