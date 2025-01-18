Mevduat faizinde son durum ne? 600 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların mevduat faizleri değişti. Peki 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka en güncel mevduat faiz oranları...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında aldığı faiz indirimi kararı sonrası mevduat faiz oranları da değişti.
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5’e çekmesi, bankaların mevduat faizlerinde de değişikliğe gitmesine neden oldu.
Peki 600 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 600 bin TL'nin aylık getirisi...