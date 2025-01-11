Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası’nın TCMB politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından bankaların mevduat faizleri de merak ediliyor. Peki bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti.
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Geçen yılın son haftasında en yüksek yüzde 55-56 bandında bulunan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puan düştü. Mevduata yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısında düşüş var.
Peki şu anda 800 bin TL'nin aylık getirisi (32 günlük) ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...