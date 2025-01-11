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  4. Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

Merkez Bankası’nın TCMB politika faizini yüzde 50’den yüzde 47,5'e indirmesinin ardından bankaların mevduat faizleri de merak ediliyor. Peki bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte yanıtı...

Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirime gitmişti.

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Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 2

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından gözler mevduat faizlerine çevrildi. Geçen yılın son haftasında en yüksek yüzde 55-56 bandında bulunan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftasında 2-3 puan düştü. Mevduata yüzde 50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısında düşüş var.

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Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 3

Peki şu anda 800 bin TL'nin aylık getirisi (32 günlük) ne kadar? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte detaylar...

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Mevduat faizinde son durum ne? 800 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka liste... - Sayfa 4

ING

%51 Faiz Oranı

32.192,88 TL Net Kazanç
832.192,88 TL Vade Sonu Tutar

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