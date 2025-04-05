Mevduat faizinde son oranlar ne?750 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste
5 Nisan 2025 itibariyle mevduat faiz oranlarında son oranlar merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 750 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası, bankaların mevduat faiz oranlarında değişiklik oldu. Yeni oranlarla birlikte en yüksek faizi sunan bankalar da belli oldu.
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Haber Global'de yer alan habere göre 5 Nisan itibariyle 750 bin TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:
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