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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne?

Merkez Bankası'nın adımları ile birlikte mevduat faizlerinde de yüksek oranlar korundu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı faiz oranları yüzde 55'e yaklaştı. Peki 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde son durum...

Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın son adımları ile birlikte mevduat faizlerinde artışlar görüldü.

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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 2

Piyasadaki Türk Lirası fazlalığı, eylül ayının ilk günleri itibarıyla son buldu. Gecelik faizler bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 3

NTV'de yer alan habere göre analistler, gecelik faizlerin politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izleniminin önemli olduğunu belirtti. Böylece mevduat faizlerinde yüksek oranların devam edeceğine vurgu yapıldı.

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Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne? - Sayfa 4

MEVDUAT FAİZİ NASIL ETKİLENDİ?

Merkez Bankası'nın adımlarının ardından mevduatta yüksek faiz uygulaması devam etti.

Böylece parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlerin enflasyon üzerinde getirisi de korunmuş oldu.

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