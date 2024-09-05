Mevduat faizinde yeni oranlar belli oldu:En yüksek faiz ne kadar? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne?
Merkez Bankası'nın adımları ile birlikte mevduat faizlerinde de yüksek oranlar korundu. Bankaların kısa vadeli mevduata uyguladığı faiz oranları yüzde 55'e yaklaştı. Peki 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde son durum...
Merkez Bankası'nın son adımları ile birlikte mevduat faizlerinde artışlar görüldü.
Piyasadaki Türk Lirası fazlalığı, eylül ayının ilk günleri itibarıyla son buldu. Gecelik faizler bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.
NTV'de yer alan habere göre analistler, gecelik faizlerin politika faizi altına kalmasına izin verilmeyeceği izleniminin önemli olduğunu belirtti. Böylece mevduat faizlerinde yüksek oranların devam edeceğine vurgu yapıldı.
MEVDUAT FAİZİ NASIL ETKİLENDİ?
Merkez Bankası'nın adımlarının ardından mevduatta yüksek faiz uygulaması devam etti.
Böylece parasını mevduatta değerlendirmek isteyenlerin enflasyon üzerinde getirisi de korunmuş oldu.