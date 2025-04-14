Mevduat faizinde yeniden yüzde 50 dönemi: İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerinde son üç haftada yaşanan yükselişle birlikte aylar sonra yeniden yüzde 50 seviyesi görüldü. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Mevduat faizlerinde yaklaşık 3 haftadır devam eden hareketlilik sürüyor. Mart ayının ikinci yarısında yüzde 47,00 seviyesine kadar gerileyen mevduat faizi, bu hafta başında psikolojik sınır olan yüzde 50’ye yeniden yükseldi. TCMB’nin geçen ay “takvim dışı” Para Politikası Kurulu ile gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarması ve piyasayı da bu orandan fonlamaya başlaması, mevduat faizlerinde de yükselişi beraberinde getirdi.
GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA
Son olarak TCMB şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 45,00 seviyesinden yüzde 42,50’ye çekmişti. Gözler bu hafta perşembe günü TCMB’nin faiz kararına çevrildi. AA Finans tarafından geçen hafta gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, politika faizinin yüzde 42,50’de sabit tutulması bekleniyor. Öte yandan piyasanın yüzde 46’dan fonlanmaya devam edilmesi de öngörülüyor.
Döviz kurlarında yaşanan ancak tedbirlerle kontrol altında alınan sınırlı hareketliliğin ardından enflasyon beklentilerinde bir miktar bozulma gerçekleşmişti. TCMB tarafından açıklanan nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde, enflasyonda yıl sonu beklentisinin yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldiği görülmüştü. Öte yandan yine TCMB verilerine göre son haftalarda döviz tevdiat hesapları da yükselişe geçerek, 4 Nisan ile sona eren haftada 189 milyar doları aşmıştı.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?
TCMB’nin TL’yi cazip kılmak için aldığı tedbirler, mevduat faizleri cephesinde karşılık buldu. Geçen hafta yüzde 49,50 olan en yüksek mevduat faizi oranı bu hafta yüzde 50,00 seviyesine kadar yükseldi. Böylece TL için getiriler bir miktar daha yükseldi.