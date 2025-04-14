Mevduat faizinde yeniden yüzde 50 dönemi: İşte 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Mevduat faizlerinde yaklaşık 3 haftadır devam eden hareketlilik sürüyor. Mart ayının ikinci yarısında yüzde 47,00 seviyesine kadar gerileyen mevduat faizi, bu hafta başında psikolojik sınır olan yüzde 50’ye yeniden yükseldi. TCMB’nin geçen ay “takvim dışı” Para Politikası Kurulu ile gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya çıkarması ve piyasayı da bu orandan fonlamaya başlaması, mevduat faizlerinde de yükselişi beraberinde getirdi.